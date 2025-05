Ciné tartines – Place Frédéric Bastiat Mugron, 1 juin 2025 10:30, Mugron.

Landes

Ciné tartines Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:30:00

fin : 2025-06-01 11:30:00

Date(s) :

2025-06-01

Un dimanche par quinzaine, un film est précédé d’un petit déjeuner offert par Entracte !

Cette semaine, découvrez le programme de courts-métrages animés « Bon voyage, Dimitri ! »

Rendez-vous dès 10h, pour un moment gourmand et convivial !

Film à 10h30

Place Frédéric Bastiat Association Entracte

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

English : Ciné tartines

One Sunday every two weeks, a film is preceded by a breakfast offered by Entracte!

This week, discover the animated shorts program « Bon voyage, Dimitri! »

Join us at 10 a.m. for a delicious and convivial breakfast!

Film at 10:30 a.m

German : Ciné tartines

Alle zwei Wochen gibt es einen Sonntag, an dem vor einem Film ein von Entracte! angebotenes Frühstück stattfindet

Entdecken Sie diese Woche das animierte Kurzfilmprogramm « Bon voyage, Dimitri! »

Treffpunkt ab 10 Uhr, für einen leckeren und geselligen Moment!

Film um 10.30 Uhr

Italiano :

Una domenica ogni quindici giorni, un film è preceduto da una colazione offerta da Entracte!

Questa settimana, scoprite il programma di cortometraggi d’animazione « Bon voyage, Dimitri! »

Ci vediamo alle 10, per un momento delizioso e conviviale!

Film alle 10.30

Espanol : Ciné tartines

¡Un domingo cada quince días, una película va precedida de un desayuno ofrecido por Entracte!

Esta semana, descubra el programa de cortos de animación « ¡Buen viaje, Dimitri! »

¡Nos vemos a las 10 de la mañana, para un momento delicioso y de convivencia!

Película a las 10.30 h

L’événement Ciné tartines Mugron a été mis à jour le 2025-05-20 par OT Terres de Chalosse