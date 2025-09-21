Ciné tartines Place Frédéric Bastiat Mugron
Ciné tartines Place Frédéric Bastiat Mugron dimanche 21 septembre 2025.
Ciné tartines
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Un dimanche par quinzaine, un film est précédé d’un petit déjeuner offert par Entracte !
Cette semaine, découvrez le programme de courts-métrages animés « Les Tourouges et les Toubleus »
Dès 3 ans
Rendez-vous dès 10h, pour un moment gourmand et convivial !
Film à 10h30 .
Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42
English : Ciné tartines
German : Ciné tartines
Italiano :
Espanol : Ciné tartines
L’événement Ciné tartines Mugron a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Terres de Chalosse