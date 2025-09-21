Ciné tartines Place Frédéric Bastiat Mugron

Ciné tartines Place Frédéric Bastiat Mugron dimanche 21 septembre 2025.

Ciné tartines

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron Landes

Un dimanche par quinzaine, un film est précédé d’un petit déjeuner offert par Entracte !

Cette semaine, découvrez le programme de courts-métrages animés « Les Tourouges et les Toubleus »

Dès 3 ans

Rendez-vous dès 10h, pour un moment gourmand et convivial !

Film à 10h30 .

Place Frédéric Bastiat Association Entracte Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 92 42

