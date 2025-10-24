Ciné-tchache Vivre avec les Loups mediathèque Amou

Ciné-tchache Vivre avec les Loups

mediathèque 28 Place des Arènes Amou Landes

Il y aura bientôt des loups un peu partout en France. Il faut donc apprendre à vivre avec les loups . Dépassant les postures polémiques, l’auteur nous amène de manière sensible et cinématographique à percevoir différemment la nature qui nous entoure et les animaux qui l’habitent.

Rencontres et disc

Rencontres et discussions à la suite de la projection. .

mediathèque 28 Place des Arènes Amou 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Ciné-tchache Vivre avec les Loups

There will soon be wolves all over France. So we need to learn to live with wolves . Going beyond polemical posturing, the author uses a sensitive, cinematic approach to help us perceive the natural world around us and the animals that inhabit it differently.

Meetings and discs

German : Ciné-tchache Vivre avec les Loups

Bald wird es überall in Frankreich Wölfe geben. Man muss also lernen, mit den Wölfen zu leben . Der Autor überwindet polemische Haltungen und führt uns auf sensible und filmische Weise dazu, die Natur, die uns umgibt, und die Tiere, die sie bewohnen, anders wahrzunehmen.

Begegnungen und Diskussionen

Italiano :

Presto ci saranno lupi in tutta la Francia. Dobbiamo quindi imparare a vivere con i lupi . Al di là delle polemiche, l’autore utilizza un approccio sensibile e cinematografico per aiutarci a vedere in modo diverso il mondo naturale che ci circonda e gli animali che lo abitano.

Incontri e dischi

Espanol : Ciné-tchache Vivre avec les Loups

Pronto habrá lobos por toda Francia. Así que tenemos que aprender a vivir con lobos . Más allá de la polémica, el autor utiliza un enfoque sensible y cinematográfico para ayudarnos a ver de otra manera el mundo natural que nos rodea y los animales que lo habitan.

Encuentros y discos

