ciné-tchatche Rupestre Brassempouy

ciné-tchatche Rupestre

foyer municipal Brassempouy Landes

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Des dessinateurs de BD sont conviés à une expérience unique au monde. Ils vont se retrouver dans la peau des artistes de la préhistoire et donner libre cours à leur imagination dans une grotte, en utilisant techniques et gestes de leurs ancêtres. Cette expérience va questionner les origines de l’art et s’avérer riche d’enseignements et de surprises…

20h00 ATELIER GRAVURE

Gravez une pierre avec un outil en silex à la manière des Cro-Magnons !

par le PréhistoSite de Brassempouy Réservation conseillée 06 38 75 38 48

Suite au documentaire DISCUSSION

Les agents du PréhistoSite de Brassempouy seront présents pour échanger avec vous sur l’art préhistorique. .

foyer municipal Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : ciné-tchatche Rupestre

Comic book artists are invited to a unique experience. They will find themselves in the shoes of prehistoric artists and give free rein to their imagination in a cave, using the techniques and gestures of their ancestors. This experience will question the origins of art

German : ciné-tchatche Rupestre

Comiczeichner werden zu einem weltweit einzigartigen Experiment eingeladen. Sie werden in die Rolle prähistorischer Künstler schlüpfen und in einer Höhle ihrer Fantasie freien Lauf lassen, indem sie die Techniken und Gesten ihrer Vorfahren anwenden. Dieses Experiment wird die Ursprünge der Kunst hinterfragen

Italiano :

I fumettisti sono invitati a partecipare a un’esperienza unica al mondo. Si troveranno nei panni di artisti preistorici e daranno libero sfogo alla loro immaginazione in una grotta, utilizzando le tecniche e i gesti dei loro antenati. L’esperienza solleverà domande sulle origini dell’arte

Espanol : ciné-tchatche Rupestre

Los artistas del cómic están invitados a participar en una experiencia única en el mundo. Se pondrán en la piel de artistas prehistóricos y darán rienda suelta a su imaginación en una cueva, utilizando las técnicas y los gestos de sus antepasados. La experiencia planteará interrogantes sobre los orígenes del arte

