Ciné Téléthon Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre

Le comité des jumelages de Ruelle vous propose une soirée cinéma.
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37  a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

The Ruelle twinning committee invites you to a cinema evening.

German :

Das Partnerschaftskomitee von Ruelle lädt Sie zu einem Filmabend ein.

Italiano :

Il comitato di gemellaggio di Ruelle organizza una serata cinematografica.

Espanol :

El comité de hermanamiento de Ruelle organiza una velada cinematográfica.

