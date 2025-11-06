Ciné Téléthon Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre
Ciné Téléthon Théâtre Jean Ferrat Ruelle-sur-Touvre jeudi 6 novembre 2025.
Ciné Téléthon
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-06
Le comité des jumelages de Ruelle vous propose une soirée cinéma.
.
Théâtre Jean Ferrat Place du Champ de Mars Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 89 37 a.lebeau@ville-ruellesurtouvre.fr
English :
The Ruelle twinning committee invites you to a cinema evening.
German :
Das Partnerschaftskomitee von Ruelle lädt Sie zu einem Filmabend ein.
Italiano :
Il comitato di gemellaggio di Ruelle organizza una serata cinematografica.
Espanol :
El comité de hermanamiento de Ruelle organiza una velada cinematográfica.
L’événement Ciné Téléthon Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême