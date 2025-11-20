CINÉ THÉ >>> LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE La Comète Châlons-en-Champagne

CINÉ THÉ >>> LA FEMME LA PLUS RICHE DU MONDE Jeudi 20 novembre, 14h30 La Comète Marne

Tarif Jeudi 5,50€ ; Tarif -14ans 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T14:30:00 – 2025-11-20T16:40:00

Fin : 2025-11-20T14:30:00 – 2025-11-20T16:40:00

2025 | France | 2h03 | VF

La femme la plus riche du monde : sa beauté, son intelligence, son pouvoir. Un écrivain photographe son ambition, son insolence, sa folie. Une héritière méfiante qui se bat pour être aimée. Des secrets de famille. Une guerre où tous les coup sont permis.

Une comédie mordante et élégante, qui explore avec humour les excès du pouvoir et de la richesse. Porté par un casting brillant, le film mêle satire et émotion dans un portrait savoureux de l’ambition et de ses dérives.

CINÉ THÉ LE JEUDI 20 NOVEMBRE À 14H30 : séance suivie d’un moment convivial au bar de La Comète

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

