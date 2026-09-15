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Ciné thé : Les Héros du Louvre Le Pixel Orthez

lundi 5 octobre 2026 · Le Pixel · Orthez

Ciné thé : Les Héros du Louvre Le Pixel Orthez

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Le Pixel
Adresse
20 avenue de la Moutète
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Ciné thé : Les Héros du Louvre

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 15:00:00
fin : 2026-10-05

Date(s) :
2026-10-05

Projection suivie d’un moment thé et tartines, en partenariat avec le CCAS.   .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 

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English : Ciné thé : Les Héros du Louvre

L’événement Ciné thé : Les Héros du Louvre Orthez a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn

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