AGENDA · Orthez
Ciné thé : Les Héros du Louvre Le Pixel Orthez
lundi 5 octobre 2026 · Le Pixel · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Ciné thé : Les Héros du Louvre
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 15:00:00
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
Projection suivie d’un moment thé et tartines, en partenariat avec le CCAS. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38
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English : Ciné thé : Les Héros du Louvre
L’événement Ciné thé : Les Héros du Louvre Orthez a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Béarn
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