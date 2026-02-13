CINÉ THÉ >>> MAIGRET ET LE MORT AMOUREUX, La Comète, Châlons-en-Champagne

CINÉ THÉ >>> MAIGRET ET LE MORT AMOUREUX Jeudi 19 février, 14h30 La Comète Marne

Tarif du Jeudi : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

De Pascal Bonitzer | 2025 | France | 1h20 | VF

Avec Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot

Le commissaire Maigret, appelé en urgence au Quai d’Orsay, s’y rend avec le commandant Janvier. Ils y trouvent Mademoiselle Larrieu en état de choc. Le matin même, elle a découvert le corps criblé de balles de Monsieur Berthier-Lagès, ancien ambassadeur renommé dont elle est la domestique depuis 46 ans.

Après Le Tableau volé, Pascal Bonitzer signe une nouvelle enquête et réinvente le célèbre commissaire dans ce film à l’atmosphère crépusculaire.

CINÉ THÉ : séance suivie d’un thé convivial offert par La Comète, en partenariat avec le CCAS

