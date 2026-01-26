Ciné thé Le Pixel Orthez

Ciné thé

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

La projection de Furcy né libre , sera suivie d’un buffet thé et tartines bio dans le hall du cinéma.

En partenariat avec le CCAS d’Orthez. .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38

English : Ciné thé

