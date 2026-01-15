CINÉ-THÉÂTRE CINÉ-DÉBAT ET SI ON LEVAIT LES YEUX

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-02-03

Le Ciné-Théâtre propose un ciné-débat avec le film

Et si on levait les yeux, un documentaire sur la place des écrans vue par une classe de CM2 et son instituteur. Le débat sera animé par Emilie Olibo, conseillère numérique. La séance se tiendra le mardi 03 février à 20h30, au Ciné-Théâtre.

Une expérience unique menée par un instituteur réalisateur et sa classe de CM2. Pendant 1 an, Gilles Vernet va échanger avec ses élèves, leurs parents et des spécialistes sur la place des écrans dans notre société, avant de les emmener pour 10 jours de déconnexion en pleine nature. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

The Ciné-Théâtre proposes a ciné-débat with the film

Et si on levait les yeux, a documentary about the place of screens as seen by a CM2 class and their teacher. The discussion will be moderated by Emilie Olibo, digital advisor. The screening will take place on Tuesday, February 03 at 8:30pm, at the Ciné-Théâtre.

L’événement CINÉ-THÉÂTRE CINÉ-DÉBAT ET SI ON LEVAIT LES YEUX Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-01-15 par Conseil Départemental