La Fage-Saint-Julien

CINÉ-THÉÂTRE L’ÎLE AU TRÉSOR

La Fage-Saint-Julien Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Alors qu’il mène une vie tranquille à l’auberge de l’Amiral Benbow, le jeune Jim Hawkins se retrouve en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Avec l’aide de ses amis, il embarque à bord de l’Hispaniola à la recherche de la légendaire île au trésor.

D’après le célèbre roman d’aventure de Robert Louis Stevenson, ce spectacle de théâtre d’objets entraîne petits et grands dans une aventure palpitante.

Alors qu’il mène une vie tranquille à l’auberge de l’Amiral Benbow, le jeune Jim Hawkins se retrouve en possession d’une mystérieuse carte au trésor. Avec l’aide de ses amis, il embarque à bord de l’Hispaniola à la recherche de la légendaire île au trésor.

Portée par un comédien débordant d’énergie et accompagnée d’un violoncelliste qui rythme l’histoire et crée les ambiances sonores, cette adaptation inventive mêle jeu d’acteur, objets d’époque et musique pour donner vie à ce grand récit d’aventure. Coups de feu, trahisons et verres de rhum jalonnent ce spectacle captivant qui séduira aussi bien les enfants que les adultes. .

La Fage-Saint-Julien 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

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English :

While leading a quiet life at Admiral Benbow?s inn, young Jim Hawkins finds himself in possession of a mysterious treasure map. With the help of his friends, he boards the Hispaniola in search of the legendary treasure island.

L’événement CINÉ-THÉÂTRE L’ÎLE AU TRÉSOR La Fage-Saint-Julien a été mis à jour le 2026-04-07 par Conseil Départemental