CINÉ TIME | SAISON 1, ÉPISODE 2 Lodève

Rue Joseph Galtiér Lodève Hérault

Ciné-club pour ados motivés, animé par Yapuka productions, en partenariat avec le Cinéma Luteva & le Centre socioculturel Luteva, dans le cadre de Ce qui nous lie, rencontres de cinéma (du 12 au 15 novembre 2025).

Au programme Regarder des films ensemble, donner son avis, choisir le coup de cœur que vous présenterez pendant Ce qui nous lie et rencontrer des professionnels du cinéma !

7 ateliers entre le 10.09 et le 5.11

en partenariat avec le Cinéma Luteva & le Centre socioculturel Luteva, dans le cadre de Ce qui nous lie, rencontres de cinéma (du 12 au 15 novembre 2025) .

Rue Joseph Galtiér Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 11 95 04 80 mediatheque@lodeve.com

English :

Ciné-club for motivated teens, run by Yapuka productions, in partnership with Cinéma Luteva & Centre socioculturel Luteva, as part of Ce qui nous lie, rencontres de cinéma (November 12-15, 2025).

German :

Filmclub für motivierte Teenager, geleitet von Yapuka productions, in Partnerschaft mit dem Cinéma Luteva & dem Centre socioculturel Luteva, im Rahmen von Ce qui nous lie, rencontres de cinéma (12. bis 15. November 2025).

Italiano :

Cineclub per adolescenti motivati, gestito da Yapuka productions, in collaborazione con Cinéma Luteva & Centre socioculturel Luteva, nell’ambito di Ce qui nous lie, rencontres de cinéma (dal 12 al 15 novembre 2025).

Espanol :

Ciné-club para adolescentes motivados, dirigido por Yapuka productions, en colaboración con Cinéma Luteva & Centre socioculturel Luteva, en el marco de Ce qui nous lie, rencontres de cinéma (del 12 al 15 de noviembre de 2025).

