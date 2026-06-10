Ciné Toiles Falcon Express Le Moulin Rolleville

Rolleville

Ciné Toiles Falcon Express

Le Moulin 17 Rue Victor Petitpas Rolleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Le Havre Seine Métropole, l’association Du Grain à Démoudre, Le Tetris et la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc s’associent pour proposer au public de la communauté urbaine un événement festif, populaire et convivial. Le principe est simple un repas partagé, un concert suivi d’un film en projection plein air pour une soirée à la belle étoile. L’envie est de rassembler un public familial autour d’une programmation de qualité, dans une ambiance de fête, de détente et de convivialité.

– Concert Pedrazzoli Sisters

– Falcon Express De Benoît Daffis, Jean-Christian Tassy, France, animation, 2025, 1h26

À partir de 6 ans .

Le Moulin 17 Rue Victor Petitpas Rolleville 76133 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 77 79 50

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English : Ciné Toiles Falcon Express

L’événement Ciné Toiles Falcon Express Rolleville a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie