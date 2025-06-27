Ciné Toiles Les aventures de Tintin - le secret de la licorne Parc de la Mairie Gommerville
Ciné Toiles Les aventures de Tintin - le secret de la licorne Parc de la Mairie Gommerville samedi 22 août 2026.
Gommerville
Ciné Toiles Les aventures de Tintin - le secret de la licorne
Parc de la Mairie 85 Rue du Comte Louis Hocquart de Turtot Gommerville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le Havre Seine Métropole, l’association Du Grain à Démoudre, Le Tetris et la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc s’associent pour proposer au public de la communauté urbaine un événement festif, populaire et convivial. Le principe est simple un repas partagé, un concert suivi d’un film en projection plein air pour une soirée à la belle étoile. L’envie est de rassembler un public familial autour d’une programmation de qualité, dans une ambiance de fête, de détente et de convivialité.
Concert Bamboo tambourine
Film Les aventures de Tintin : le secret de la licorne De Steven Spielberg, États-Unis, animation, 2011, 1h47
À partir de 7 ans .
Parc de la Mairie 85 Rue du Comte Louis Hocquart de Turtot Gommerville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 77 79 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné Toiles Les aventures de Tintin - le secret de la licorne
L’événement Ciné Toiles Les aventures de Tintin - le secret de la licorne Gommerville a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Gommerville (Seine-Maritime)
- Fête de la musique à Gommerville Parc de la mairie Gommerville 19 juin 2026
- Spectacle jeune public Ce matin-LÀ Compagnie Chouette il pleut ! Gommerville 27 juin 2026
- Les rendez-vous d’été Plan B Parc de la Mairie Gommerville 8 août 2026
- Visite guidée du château, Château de Filières, Gommerville 19 septembre 2026
- Visite libre du parc, Château de Filières, Gommerville 19 septembre 2026