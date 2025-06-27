Ciné Toiles Les aventures de Tintin - le secret de la licorne Parc de la Mairie Gommerville samedi 22 août 2026.

Gommerville

Ciné Toiles Les aventures de Tintin - le secret de la licorne

Parc de la Mairie 85 Rue du Comte Louis Hocquart de Turtot Gommerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Havre Seine Métropole, l’association Du Grain à Démoudre, Le Tetris et la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc s’associent pour proposer au public de la communauté urbaine un événement festif, populaire et convivial. Le principe est simple un repas partagé, un concert suivi d’un film en projection plein air pour une soirée à la belle étoile. L’envie est de rassembler un public familial autour d’une programmation de qualité, dans une ambiance de fête, de détente et de convivialité.

Concert Bamboo tambourine

Film Les aventures de Tintin : le secret de la licorne De Steven Spielberg, États-Unis, animation, 2011, 1h47

À partir de 7 ans .

Parc de la Mairie 85 Rue du Comte Louis Hocquart de Turtot Gommerville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 77 79 50

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English : Ciné Toiles Les aventures de Tintin - le secret de la licorne

L’événement Ciné Toiles Les aventures de Tintin - le secret de la licorne Gommerville a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie