Gainneville

Ciné Toiles Marie-line et son juge

Plaine de la paix Gainneville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Le Havre Seine Métropole, l’association Du Grain à Démoudre, Le Tetris et la Maison Pour Tous de Saint-Romain-de-Colbosc s’associent pour proposer au public de la communauté urbaine un événement festif, populaire et convivial. Le principe est simple un repas partagé, un concert suivi d’un film en projection plein air pour une soirée à la belle étoile. L’envie est de rassembler un public familial autour d’une programmation de qualité, dans une ambiance de fête, de détente et de convivialité.

Concert Viktor (DJ Set)

Film Marie-line et son juge De Jean-Pierre Améris, France, comédie dramatique, 2023, 1h43

À partir de 12 ans .

Plaine de la paix Gainneville 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 22 77 79 50

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English : Ciné Toiles Marie-line et son juge

L’événement Ciné Toiles Marie-line et son juge Gainneville a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie