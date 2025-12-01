Ciné Tout-Petits La Princesse et le Rossignol Maison du Terroir Genouilly

Ciné Tout-Petits La Princesse et le Rossignol

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly Saône-et-Loire

Début : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Trois histoires douces et pleines de poésie, où de jeunes héros prennent leur envol. Un tout petit oiseau qui défie un plus grand que lui, un jeune moine qui suit un moineau au-delà du temple, une fillette curieuse qui rêve de liberté… Chacun, à sa façon, écoute son cœur et part à la découverte du monde. Un programme tendre et inspirant pour les tout-petits, qui célèbre la curiosité, la liberté et l’enfance.

Programme

L’Aigle et le Roitelet (6′) Le Monde des oiseaux doit élire son souverain. L’aigle royal s’avance, certain d’être le seul digne du trône. Aucun oiseau n’ose le contester… sauf le minuscule roitelet. D’une voix tremblante mais audacieuse, il revendique aussi la couronne. Amusé, l’aigle lui lance un défi celui qui volera le plus haut deviendra roi.

Moineaux (11′) Dans un temple bouddhiste, de jeunes moines entament leur méditation sous le regard bienveillant du maître. Mais l’un d’eux, captivé par un moineau, se laisse distraire et le suit hors du monastère. Ce simple envol devient le début d’un voyage qui l’emporte bien au-delà du temple, à la découverte du monde. Des années passent et lorsqu’il revient, vieilli et empli de sagesse, il retrouve d’autres moinillons en méditation. L’un d’eux, à son tour, aperçoit un moineau…

La Princesse et le Rossignol (26′) Cerise, six ans, vit protégée par ses parents dans leur grande propriété. Passionnée par les oiseaux, elle ignore que son père l’empêche de prendre son envol. Tout change le jour de ses sept ans, lorsqu’elle reçoit des jumelles. Elle découvre alors Fleur, la fille du jardinier, qui explore librement le domaine. Fascinée par son récit sur un oiseau inconnu, le rossignol, Cerise n’a plus qu’un rêve le trouver.

À partir de 3 ans .

Maison du Terroir 3 Rue Lapins Genouilly 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 23 05 maisonterroir.genouilly@orange.fr

