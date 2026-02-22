Ciné tract ! Réaliser un mini-film engagé Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Ciné tract ! Réaliser un mini-film engagé Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS samedi 14 mars 2026.
Autour de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le Centre Paris Anim’ fait appelle aux Cinéma indépendant pour animer l’atelier Ciné tract.
Durant 1h30 les participants établirons un scénario et filmerons un mini film autour des droits des femmes.
S’initier à la réalisation d’un court-métrage sur les droits des femmes.
Le samedi 14 mars 2026
de 14h30 à 17h00
gratuit
Inscriptions à l’accueil au 01 58 20 58 00 ou par mail cpajeanmichelmartial@actisce.org
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
