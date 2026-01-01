Ciné transat Charlie et la chocolaterie Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Ciné transat Charlie et la chocolaterie

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Tout public

À l’occasion des Nuits de la lecture, la Médiathèque sort les transats et t’invite à te couler dedans pour (re)vivre l’adaptation mythique du livre jeunesse de Roald Dahl, signée Tim Burton.

Charlie est un enfant issu d’une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque penny et ne peut s’offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Alors il participe au concours organisé par l’inquiétant Willy Wonka. Le but découvrir l’un des cinq tickets d’or cachés dans des barres de chocolat. Son espoir gagner une vie entière de sucreries…

Age = 8 ans+ .

English : Ciné transat Charlie et la chocolaterie

