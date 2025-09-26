Ciné transat La Petite boutique des horreurs Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Ciné transat La Petite boutique des horreurs

L’expérience SF revient au Carré Blanc avec le festival Hyperstellaire proposé du 14 au 21 février dans plusieurs structures culturelles du Grand Reims.

Pour une Saint-Valentin originale, rien de mieux qu’être bien calé dans son transat avec cette petite comédie horrifique tout droit sortie des années 80. Délicieusement kitsch !

Seymour Krelborn travaille chez un petit fleuriste de quartier. Pour sauver le magasin, il propose de mettre en vitrine une plante inconnue trouvée un jour d’éclipse. Subitement les clients affluent ! Mais la plante s’avère avoir besoin de sang humain et Seymour éprouve chaque jour plus de mal à la nourrir…

Age = 10 ans+ .

