Ciné transat La Petite boutique des horreurs Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14 19:30:00
2026-02-14
Tout public
L’expérience SF revient au Carré Blanc avec le festival Hyperstellaire proposé du 14 au 21 février dans plusieurs structures culturelles du Grand Reims.
Pour une Saint-Valentin originale, rien de mieux qu’être bien calé dans son transat avec cette petite comédie horrifique tout droit sortie des années 80. Délicieusement kitsch !
Seymour Krelborn travaille chez un petit fleuriste de quartier. Pour sauver le magasin, il propose de mettre en vitrine une plante inconnue trouvée un jour d’éclipse. Subitement les clients affluent ! Mais la plante s’avère avoir besoin de sang humain et Seymour éprouve chaque jour plus de mal à la nourrir…
Age = 10 ans+ .
Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est mediatheque@ville-tinqueux.fr
