Ciné Transat Les aventures de Rabbi Jacob Théâtre de Verdure Royan

Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-08-01 21:30:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

1973 / 1h37 / de Gérard Oury, avec Louis de Funès, Claude Giraud, Miou-Miou.

Une comédie culte qui offre à tous une leçon de tolérance et à Louis de Funès l’un de ses meilleurs rôles !

Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo.culture@mairie-royan.fr

English :

1973 / 1h37 / by Gérard Oury, with Louis de Funès, Claude Giraud, Miou-Miou.

A cult comedy that teaches everyone a lesson in tolerance, and gives Louis de Funès one of his best roles ever!

German :

1973 / 1h37 / von Gérard Oury, mit Louis de Funès, Claude Giraud, Miou-Miou.

Eine Kultkomödie, die allen eine Lektion in Sachen Toleranz erteilt und Louis de Funès eine seiner besten Rollen bietet!

Italiano :

1973 / 1h37 / di Gérard Oury, con Louis de Funès, Claude Giraud, Miou-Miou.

Una commedia di culto che insegna una lezione di tolleranza e dà a Louis de Funès uno dei suoi migliori ruoli di sempre!

Espanol :

1973 / 1h37 / de Gérard Oury, con Louis de Funès, Claude Giraud, Miou-Miou.

Una comedia de culto que da una lección de tolerancia y uno de los mejores papeles de Louis de Funès

