CINÉ-TRICOT À CINÉJADE Cinéjade Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

CINÉ-TRICOT À CINÉJADE

Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:15:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Cinéjade et l’association Tricot jade proposent un cinétricot ouvert à tous et toutes !

Prends ton tricot et rejoins-nous pour la projection du film « Un grand raccourci » dimanche 20 septembre, 20h15.

Un léger éclairage dans la salle te permettra de suivre ton tricot et le film en même temps.

Conseil : choisis un ouvrage simple et des laines de couleurs claires pour un confort maximal !



Billetterie en ligne ICI>>>

Un grand raccourci

12 août 2026 en salle | 1h 21min | Comédie dramatique

De Armand Foëx, Clément Devilliers

Par Clément Devilliers

Avec Sara Montpetit, Louise Labeque, François Le Bris

Synopsis :

Quand le restaurant familial menace de fermer, deux cousins bretons relâchent des rats pour s’improviser dératiseurs.

Le même été, deux jeunes femmes trafiquent le concours de beauté local pour promouvoir leurs bijoux.

Embarqués dans leurs stratagèmes chaotiques, ces quatre débrouillards en quête d’avenir finissent par se percuter.

Tricot jade est une association brévinoise, un club de loisirs et de convivialité ouvert à tous les tricoteurs et tricoteuses.

Pour créer des liens d’amitié, de solidarité et échanger des techniques entre ses adhérent.e.s., l’association organise des soirées tricot, des ateliers, des sorties autour des arts du fil.

Venez nous rencontrer dans le hall du cinéma après la séance. .

Cinéjade 2 avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 39 39 ot@tourisme-saint-brevin.fr

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English :

L’événement CINÉ-TRICOT À CINÉJADE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin