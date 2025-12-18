Ciné-tricot : Amélie et la métaphysique des tubes Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 14:30 –

Gratuit : non 4 € à 6 € 6 € tarif plein, 5 € tarif réduit, 4 € Carte blanche Réservation conseillée sur le site du cinéma : https://cinemalebonnegarde.com Tout public

Vous avez toujours rêvé de tricoter ou crocheter dans une salle de cinéma devant un film ? Ce rêve sera rendu possible le samedi 7 février 2026 à 14h30 au cinéma Bonne Garde ! Co-organisée par les bénévoles des associations Bonne Garde et Bière & Laine, cette séance spéciale aura la particularité d’offrir au public un peu de lumière pour profiter du film et donc d’une vue sur les mailles de son ouvrage. « Amélie et la métaphysique des tubes » de Liane-Cho Han et Mailys Vallade, 1h18, avec Loïse Charpentier, Victoria Grosbois, Isaac SchoumskyAmélie est une petite fille belge née au Japon. Grâce à son amie Nishio-san, le monde n’est qu’aventures et découvertes. Mais le jour de ses trois ans, un événement change le cours de sa vie. Car à cet âge-là pour Amélie tout se joue : le bonheur comme la tragédie. « Amélie et la métaphysique des tubes » est adapté du roman d’Amélie Nothomb. L’événement se clotûrera par un goûter convivial pour continuer les discussions cinéphiles ou de tricotage !

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/126/cine-tricot.html



