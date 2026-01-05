Ciné-tricot au cinéma Les Templiers Jane Austen a gâché ma vie Place du Temple Montélimar
Ciné-tricot au cinéma Les Templiers Jane Austen a gâché ma vie
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
En partenariat avec L’Etoffe en folie, retrouvez-nous pour un ciné-tricot ! Projection adaptée pour les tricoteuses lumières tamisées pendant la projection. Ouvert à tous !
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
In partnership with L?Etoffe en folie, join us for a knitting movie! Screening adapted for knitters: lights dimmed during projection. Open to all!
