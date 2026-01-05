Ciné-tricot au cinéma Les Templiers Jane Austen a gâché ma vie Place du Temple Montélimar

Ciné-tricot au cinéma Les Templiers Jane Austen a gâché ma vie

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

En partenariat avec L’Etoffe en folie, retrouvez-nous pour un ciné-tricot ! Projection adaptée pour les tricoteuses lumières tamisées pendant la projection. Ouvert à tous !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

In partnership with L?Etoffe en folie, join us for a knitting movie! Screening adapted for knitters: lights dimmed during projection. Open to all!

