Ciné-tricot Chasse gardée 2 Saint-Vallier

Ciné-tricot Chasse gardée 2

Ciné Galaure Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 6.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 18:00:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

Rendez-vous vendredi 26 décembre pour le dernier ciné-tricot de cette année 2025 !

Au programme CHASSE GARDÉE 2 !

Tarifs habituels

Projection en lumière tamisée.

Ciné Galaure Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

Join us on Friday, December 26 for the last knitted film of 2025!

On the program: CHASSE GARDÉE 2!

Regular rates

Screening in subdued light.

