Ciné-tricot Chasse gardée 2 Saint-Vallier
Ciné Galaure Saint-Vallier Drôme
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-26 18:00:00
Rendez-vous vendredi 26 décembre pour le dernier ciné-tricot de cette année 2025 !
Au programme CHASSE GARDÉE 2 !
Tarifs habituels
Projection en lumière tamisée.
Ciné Galaure Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
English :
Join us on Friday, December 26 for the last knitted film of 2025!
On the program: CHASSE GARDÉE 2!
Regular rates
Screening in subdued light.
