Ciné-Tricot-Crochet La La Land

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 17:00:00

fin : 2025-11-22 19:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Nouveau rendez-vous au cinéma 13e sens ! Un film culte, une lumière tamisée, une initiation avant la séance et une superbe ambiance ! Alors, vous venez tricoter ?

Découvrez la nouveauté du cinéma 13e sens, avec un nouveau rendez-vous les CINÉ-TRICOT/CROCHET !

Le principe est simple vous en avez marre de tricoter/crocheter seul·e·s devant votre télévision ? Venez le faire au cinéma avec d’autres passionné·e·s !

13e sens s’associe au Club de Loisirs et Détente d’Otrott (CLDO) pour vous proposer un film culte, une lumière tamisée et une ambiance chaleureuse en ce début d’automne pour partager votre passion et passer un moment convivial !

AVANT LE FILM le CLDO vous propose une initiation au tricot et au crochet de 14h30 à 16h30

Sur inscription auprès de billetterie@13esens.com .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

A new event at the 13th Sense cinema! A cult film, subdued lighting, a pre-show introduction and a great atmosphere! So, are you coming to knit?

German :

Neuer Termin im Kino 13e sens! Ein Kultfilm, gedämpftes Licht, eine Einführung vor der Vorstellung und eine tolle Atmosphäre! Also, kommen Sie zum Stricken?

Italiano :

Un nuovo appuntamento al cinema 13° Senso! Un film cult, luci soffuse, un’introduzione prima della proiezione e una grande atmosfera! Allora, venite a fare la maglia?

Espanol :

¡Una nueva cita en el cine 13th Sense! Una película de culto, una iluminación tenue, una introducción previa a la proyección y ¡un gran ambiente! Entonces, ¿te vienes a tejer?

L’événement Ciné-Tricot-Crochet La La Land Obernai a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme d’Obernai