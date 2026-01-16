Ciné-Tricot-Crochet Mamma Mia Here We Go Again Obernai

Ciné-Tricot-Crochet Mamma Mia Here We Go Again

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 17:00:00

fin : 2026-04-11 19:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Nouveau rendez-vous au cinéma 13e sens ! Un film culte, une lumière tamisée, une initiation avant la séance et une superbe ambiance ! Alors, vous venez tricoter ?

Découvrez les CINÉ-TRICOT/CROCHET du cinéma 13e sens !

Le principe est simple vous en avez marre de tricoter/crocheter seul·e·s devant votre télévision ? Venez le faire au cinéma avec d’autres passionné·e·s !

13e sens s’associe au Club de Loisirs et Détente d’Ottrott (CLDO) pour vous proposer un film culte, une lumière tamisée et une ambiance chaleureuse pour partager votre passion et passer un moment convivial !

Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried …

AVANT LE FILM le CLDO vous propose une initiation au tricot et au crochet de 14h30 à 16h30

Sur inscription auprès de billetterie@13esens.com .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

A new event at the 13th Sense cinema! A cult film, subdued lighting, a pre-show introduction and a great atmosphere! So, are you coming to knit?

