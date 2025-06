Ciné tricot crochet Sedan 27 juin 2025 07:00

Ardennes

Ciné tricot crochet Cinéma Turenne 1, rue des Comtes de Rethel Sedan Ardennes

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Venez tricoter, crocheter dans une ambiance chaleureuse et colorée.Apportez vos aiguilles, votre bonne humeur, et laissez-vous emporter par le fil du film ! Réservation obligatoire Places limitées Ne tardez pas !

Cinéma Turenne 1, rue des Comtes de Rethel

Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 7 81 04 26 91

English :

Come knit and crochet in a warm and colourful atmosphere, bring your needles and your good mood, and let yourself be carried away by the film’s thread! Reservations required? Places limited? Don’t delay!

German :

Bringen Sie Ihre Nadeln und Ihre gute Laune mit und lassen Sie sich vom Faden des Films mitreißen! Eine Reservierung ist erforderlich? Begrenzte Anzahl an Plätzen? Warten Sie nicht zu lange!

Italiano :

Venite a lavorare a maglia e all’uncinetto in un’atmosfera calda e colorata, portate i vostri ferri e il vostro buon umore e lasciatevi trasportare dal filo del film! La prenotazione è essenziale? I posti sono limitati? Non rimandate!

Espanol :

Venga a tejer en un ambiente cálido y colorido, traiga sus agujas y su buen humor, ¡y déjese llevar por el hilo de la película! ¿Es imprescindible reservar? ¿Las plazas son limitadas? ¡No se lo pierda!

