Ciné-tricot Downton Abbey III Saint-Vallier

Ciné Galaure Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 7.5 EUR

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Rendez-vous au Ciné Galaure samedi 26 septembre à 18h pour le premier Ciné Tricot de cette saison 2025-2026 !

Projection en lumière tamisée.

Film diffusé en VF.

Tarifs habituels.

Ciné Galaure Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

Join us at Ciné Galaure on Saturday September 26 at 6pm for the first Ciné Tricot of the 2025-2026 season!

Screening in subdued light.

Film shown in French.

Regular rates.

German :

Wir treffen uns im Ciné Galaure am Samstag, den 26. September um 18 Uhr zum ersten Ciné Tricot dieser Saison 2025-2026!

Vorführung bei gedämpftem Licht.

Der Film wird in VF gezeigt.

Normale Eintrittspreise.

Italiano :

Unitevi a noi al Ciné Galaure sabato 26 settembre alle 18:00 per il primo Ciné Tricot della stagione 2025-2026!

Proiezione in penombra.

Film proiettato in francese.

Tariffe abituali.

Espanol :

Acompáñenos en el Ciné Galaure el sábado 26 de septiembre a las 18:00 h para asistir al primer Ciné Tricot de la temporada 2025-2026

Proyección con luz tenue.

Proyección en francés.

Tarifas habituales.

