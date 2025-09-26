Ciné-tricot Downton Abbey III Saint-Vallier
Ciné-tricot Downton Abbey III Saint-Vallier vendredi 26 septembre 2025.
Ciné-tricot Downton Abbey III
Ciné Galaure Saint-Vallier Drôme
Début : 2025-09-26 18:00:00
2025-09-26
Rendez-vous au Ciné Galaure samedi 26 septembre à 18h pour le premier Ciné Tricot de cette saison 2025-2026 !
Projection en lumière tamisée.
Film diffusé en VF.
Tarifs habituels.
Ciné Galaure Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
English :
Join us at Ciné Galaure on Saturday September 26 at 6pm for the first Ciné Tricot of the 2025-2026 season!
Screening in subdued light.
Film shown in French.
Regular rates.
German :
Wir treffen uns im Ciné Galaure am Samstag, den 26. September um 18 Uhr zum ersten Ciné Tricot dieser Saison 2025-2026!
Vorführung bei gedämpftem Licht.
Der Film wird in VF gezeigt.
Normale Eintrittspreise.
Italiano :
Unitevi a noi al Ciné Galaure sabato 26 settembre alle 18:00 per il primo Ciné Tricot della stagione 2025-2026!
Proiezione in penombra.
Film proiettato in francese.
Tariffe abituali.
Espanol :
Acompáñenos en el Ciné Galaure el sábado 26 de septiembre a las 18:00 h para asistir al primer Ciné Tricot de la temporada 2025-2026
Proyección con luz tenue.
Proyección en francés.
Tarifas habituales.
