Ciné Tricot et autres travaux d’aiguille à Figeac Projection Les demoiselles de Rochefort Figeac

Ciné Tricot et autres travaux d’aiguille à Figeac Projection Les demoiselles de Rochefort

2 bd pasteur, salle Charles-Boyer Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 16:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Ciné Tricot et autres travaux d’aiguille Projection Les demoiselles de Rochefort

Le rendez-vous de celles et ceux qui aiment tricoter, broder ou crocheter devant un film sur grand écran.

Lumières tamisées pendant la séance pour permettre aux tricoteurs-teuses de ne pas rater les mailles…

Ciné Tricot et autres travaux d’aiguille Projection Les demoiselles de Rochefort

Le rendez-vous de celles et ceux qui aiment tricoter, broder ou crocheter devant un film sur grand écran.

Lumières tamisées pendant la séance pour permettre aux tricoteurs-teuses de ne pas rater les mailles… .

2 bd pasteur, salle Charles-Boyer Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

Ciné Tricot et autres travaux d’aiguille Screening: Les demoiselles de Rochefort

For those who like to knit, embroider or crochet in front of a film on the big screen.

Lights dimmed during the screening to ensure knitters don’t miss a stitch?

German :

Ciné Tricot et autres travaux d’aiguille Filmvorführung: Les demoiselles de Rochefort (Die Fräulein von Rochefort)

Der Treffpunkt für alle, die gerne stricken, sticken oder häkeln, während sie einen Film auf der großen Leinwand sehen.

Während des Films wird das Licht gedämpft, damit die Stricker keine Maschen verpassen..

Italiano :

Ciné Tricot et autres travaux d’aiguille Proiezione: Les demoiselles de Rochefort

Per chi ama lavorare a maglia, ricamare o uncinetto davanti a un film sul grande schermo.

Le luci saranno abbassate durante la proiezione per non perdere nemmeno un punto?

Espanol :

Ciné Tricot et autres travaux d’aiguille Proyección: Les demoiselles de Rochefort

Para los aficionados a tejer, bordar o hacer ganchillo delante de una película en pantalla grande.

Las luces se atenuarán durante la proyección para que los tejedores no se pierdan ni una puntada..

L’événement Ciné Tricot et autres travaux d’aiguille à Figeac Projection Les demoiselles de Rochefort Figeac a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Figeac