Ciné-tricot Film Les enfants de la résistance Rue des Frères Lumière Pleurtuit

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Made By Steph Couture et Ciné Armor vous présentent leur troisième ciné-tricot.
Tricotez comme à la maison devant le film Les enfants de la résistance .
Avec Artus et Gérard Jugnot.
Ouverture des portes dès 17h30. .
Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 40 39
