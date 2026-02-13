Ciné-tricot – Jane Austen a gâché ma vie, Les Templiers, Montélimar
Ciné-tricot – Jane Austen a gâché ma vie Dimanche 1 mars, 14h00 Les Templiers Drôme
En partenariat avec l’Etoffe en folie
Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Séance spéciale Les Templiers Ciné-tricot – Jane Austen a gâché ma vie