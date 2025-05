Ciné tricot – Lamballe-Armor, 10 juin 2025 20:00, Lamballe-Armor.

Côtes-d’Armor

Ciné tricot 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-10 20:00:00

fin : 2025-06-10

Date(s) :

2025-06-10

Pour la journée mondiale du tricot, apportez votre laine et vos aiguilles, venez tricoter, crocheter, broder ou simplement vous détendre devant un film culte !

Une belle occasion de faire des rencontres, d’échanger des conseils et de passer un bon moment.

Lumière tamisée pendant la séance, tisane offerte à la fin de la projection.

Vote possible en scannant le QR code de l’affiche avant le 29 mai. Projection du film ayant reçu le plus de voix entre « 3 hommes et un couffin », « Le Dîner de cons » et « La Boum ». .

