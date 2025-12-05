Ciné-Tricot saison 2025-2026 à Vitré Aurore Cinéma Vitré
Ciné-Tricot saison 2025-2026 à Vitré
Aurore Cinéma 199 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-05 20:15:00
2025-12-05 2026-02-06 2026-04-03 2026-06-05
Ciné-tricot saison 2025-2026 !
Tous les deux mois, le Cinéma Aurore My Cinewest de Vitré, Eyrelles Tissus et Madame D Crochet s’associent pour vous proposer un rendez-vous unique tricoter et crocheter devant un film culte.
Prenez vos aiguilles, votre pelote préférée et installez-vous confortablement… Les vendredis soirs à 20 h 15, c’est Ciné-Tricot au cinéma avec encas et boissons offerts et 5€ offerts chez Eyrelles Tissus dès 30€ d’achat en magasin !
Une séance conviviale pour tricoter (ou crocheter !) tout en profitant de beaux films soigneusement sélectionnés.
La programmation de la saison
– The Holiday Vendredi 5 décembre 2025
– Le Discours d’un roi Vendredi 6 février 2026
– Green Book Vendredi 3 avril 2026
– Le Sens de la fête Vendredi 5 juin 2026
9€ la séance.
Que vous soyez pro du point mousse ou simple amateur de films chaleureux, cette séance est faite pour vous ! .
Aurore Cinéma 199 Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 76 40
