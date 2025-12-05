Ciné-Tricot saison 2025-2026 à Vitré Aurore Cinéma Vitré

Ciné-Tricot saison 2025-2026 à Vitré

Aurore Cinéma 199 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:15:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05 2026-02-06 2026-04-03 2026-06-05

Ciné-tricot saison 2025-2026 !

Tous les deux mois, le Cinéma Aurore My Cinewest de Vitré, Eyrelles Tissus et Madame D Crochet s’associent pour vous proposer un rendez-vous unique tricoter et crocheter devant un film culte.

Prenez vos aiguilles, votre pelote préférée et installez-vous confortablement… Les vendredis soirs à 20 h 15, c’est Ciné-Tricot au cinéma avec encas et boissons offerts et 5€ offerts chez Eyrelles Tissus dès 30€ d’achat en magasin !

Une séance conviviale pour tricoter (ou crocheter !) tout en profitant de beaux films soigneusement sélectionnés.

La programmation de la saison

– The Holiday Vendredi 5 décembre 2025

– Le Discours d’un roi Vendredi 6 février 2026

– Green Book Vendredi 3 avril 2026

– Le Sens de la fête Vendredi 5 juin 2026

9€ la séance.

Que vous soyez pro du point mousse ou simple amateur de films chaleureux, cette séance est faite pour vous ! .

Aurore Cinéma 199 Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 76 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-Tricot saison 2025-2026 à Vitré Vitré a été mis à jour le 2025-11-12 par OT VITRE