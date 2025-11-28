Ciné-tricot T’as pas changé Ciné Galaure Saint-Vallier

Ciné-tricot T’as pas changé

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 4.5 EUR

Jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Le dernier vendredi de chaque mois c’est… ciné-tricot ! Rendez-vous pour découvrir T’as pas changé en lumière tamisée.

Ciné Galaure 2 rue des malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

The last Friday of every month is… ciné-tricot! Come and discover T’as pas changé in subdued light.

German :

Am letzten Freitag im Monat ist … Strickkino! Treffen Sie sich, um T’as pas changé bei gedämpftem Licht zu entdecken.

Italiano :

L’ultimo venerdì di ogni mese è… ciné-tricot! Venite a vedere T’as pas changé in una luce soffusa.

Espanol :

El último viernes de cada mes es… ¡ciné-tricot! Venga a ver T’as pas changé a la luz tenue.

