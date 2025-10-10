Ciné-Tricot | Vitré Les femmes du 6e étage Aurore Cinéma Vitré

Ciné-Tricot | Vitré Les femmes du 6e étage

Aurore Cinéma 199 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine

2025-10-10 20:15:00

2025-10-10

Vous aimez tricoter, broder ou crocheter ? Vous aimez voir des films sur grand écran ?

Alors la 3ème édition de notre ciné-tricot à Vitré est faite pour vous !

Bien installé dans un fauteuil confortable et au milieu d’une ambiance cosy, venez partager votre passion du crochet, de la broderie ou du tricot, seul ou entre amis.

Un bar à thé/tisanes, ainsi que des petits encas, sont à votre disposition pour faire de cette séance de ciné-tricot un moment convivial et chaleureux.

Débutant, confirmé, ou simplement curieux du concept, venez participer au ciné-tricot au Cinéma Aurore my Cinewest à Vitré, en partenariat avec le magasin Eyrelles Tissus et la créatrice Madame D crochet !

Film Les femmes du 6e étage

Réservation sur www.aurorecinema.fr

Informations pratiques

Vendredi 10 octobre

20h15

9€ la séance

Cadeaux

Boissons chaudes et encas offerts

5€ offerts dès 30€ d’achat chez Eyrelles tissus .

Aurore Cinéma 199 Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 76 40

