Ciné-Tricot | Vitré Les femmes du 6e étage Aurore Cinéma Vitré
Ciné-Tricot | Vitré Les femmes du 6e étage Aurore Cinéma Vitré vendredi 10 octobre 2025.
Ciné-Tricot | Vitré Les femmes du 6e étage
Aurore Cinéma 199 Boulevard de Laval Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 20:15:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Vous aimez tricoter, broder ou crocheter ? Vous aimez voir des films sur grand écran ?
Alors la 3ème édition de notre ciné-tricot à Vitré est faite pour vous !
Bien installé dans un fauteuil confortable et au milieu d’une ambiance cosy, venez partager votre passion du crochet, de la broderie ou du tricot, seul ou entre amis.
Un bar à thé/tisanes, ainsi que des petits encas, sont à votre disposition pour faire de cette séance de ciné-tricot un moment convivial et chaleureux.
Débutant, confirmé, ou simplement curieux du concept, venez participer au ciné-tricot au Cinéma Aurore my Cinewest à Vitré, en partenariat avec le magasin Eyrelles Tissus et la créatrice Madame D crochet !
Film Les femmes du 6e étage
Réservation sur www.aurorecinema.fr
Informations pratiques
Vendredi 10 octobre
20h15
9€ la séance
Cadeaux
Boissons chaudes et encas offerts
5€ offerts dès 30€ d’achat chez Eyrelles tissus .
Aurore Cinéma 199 Boulevard de Laval Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 76 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-Tricot | Vitré Les femmes du 6e étage Vitré a été mis à jour le 2025-10-03 par OT VITRE