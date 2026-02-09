Ciné UIA Barry Lyndon (1976) À la Maison du Temps Libre Saint-Jean-de-Thouars

Ciné UIA Barry Lyndon (1976)

À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Un film de Stanley Kubrick. Au XVIIIe siècle en Irlande, à la mort de son père, le jeune Redmond Barry ambitionne de monter dans l’échelle sociale. Il élimine en duel son rival,un officier britannique amoureux de sa cousine mais est ensuite contraint à l’exil.

Un film de Stanley Kubrick. Au XVIIIe siècle en Irlande, à la mort de son père, le jeune Redmond Barry ambitionne de monter dans l’échelle sociale. Il élimine en duel son rival,un officier britannique amoureux de sa cousine mais est ensuite contraint à l’exil. Il s’engage dans l’armée britannique et part combattre sur le continent européen. .

À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine uiamcsaintjean@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A film by Stanley Kubrick. In 18th-century Ireland, on the death of his father, young Redmond Barry sets his sights on climbing the social ladder. He defeats his rival, a British officer in love with his cousin, in a duel, only to be forced into exile.

L’événement Ciné UIA Barry Lyndon (1976) Saint-Jean-de-Thouars a été mis à jour le 2026-02-05 par Maison du Thouarsais