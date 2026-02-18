Ciné vacances à la médiathèque de Pradines

Allée François Mitterrand Pradines Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 15:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Envie d'un moment magique pendant les vacances scolaires? Venez découvrir un film d'animation surprenant

Envie d'un moment magique pendant les vacances scolaires? Venez découvrir un film d'animation surprenant. Une séance conviviale pour petits et les grands, entre curiosité, rires et émerveillement.

.

Allée François Mitterrand Pradines 46090 Lot Occitanie +33 5 65 53 26 23 bibliotheque@pradines.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hungry for a magical moment during the school vacations? Come and discover a surprising animated film

L’événement Ciné vacances à la médiathèque de Pradines Pradines a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Cahors Vallée du Lot