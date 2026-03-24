Ciné vacances Airvault
Ciné vacances Airvault mercredi 8 avril 2026.
Ciné vacances
1, place des jardins Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
La Médiathèque propose deux séances cinéma en accès libre et gratuit. Rendez-vous à 10 h 30 pour des courts métrages d’animation pour apprendre à s’ouvrir au monde, à sa diversité et au respect de l’autre, pour les enfants à partir de 4 ans.
Durée 40 minutes. Un second film est proposé à 15 h 30, découvrez un film d’animation où deux êtres que tout oppose vont devoir dépasser leurs différences pour sauver leur monde, pour les enfants à partir de 7 ans. Durée 75 minutes. Un goûter accompagnera le film de 15 h 30. Réservation conseillée au 05 49 63 27 41 ou à l’adresse mail mediatheque@cc-avt.fr .
1, place des jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr
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English : Ciné vacances
L’événement Ciné vacances Airvault a été mis à jour le 2026-03-21 par CC Airvaudais Val du Thouet