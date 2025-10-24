Ciné vacances: Arco Cinéma Le Palais Lourdes
Ciné vacances: Arco Cinéma Le Palais Lourdes vendredi 24 octobre 2025.
Ciné vacances: Arco
Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Film de Ugo Bienvenu
Avec Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra
A partir de 8 ans
Tarif unique: 3€
En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui.
Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr
English :
Film by Ugo Bienvenu
With Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra
Ages 8 and up
Single ticket price: 3?
In 2075, a 10-year-old girl named Iris sees a mysterious boy dressed in a rainbow suit fall from the sky. It’s Arco. He comes from a distant, idyllic future where time travel is possible. Iris takes him in and does everything she can to help him get home.
For further information: cinema@ville-lourdes.fr
German :
Film von Ugo Bienvenu
Mit Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra
Ab 8 Jahren
Einheitspreis: 3?
Im Jahr 2075 sieht die 10-jährige Iris einen mysteriösen Jungen in einem Regenbogenanzug vom Himmel fallen. Es ist Arco. Er kommt aus einer fernen, idyllischen Zukunft, in der Zeitreisen möglich sind. Iris nimmt ihn auf und wird ihm mit allen Mitteln helfen, wieder nach Hause zu kommen.
Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr
Italiano :
Film di Ugo Bienvenu
Con Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra
Da 8 anni in su
Prezzo del biglietto singolo: 3?
Nel 2075, una bambina di 10 anni di nome Iris vede cadere dal cielo un misterioso ragazzo vestito con un abito arcobaleno. È Arco. Viene da un futuro lontano e idilliaco in cui è possibile viaggiare nel tempo. Iris lo accoglie e fa di tutto per aiutarlo a tornare a casa.
Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr
Espanol :
Película de Ugo Bienvenu
Con Swann Arlaud, Alma Jodorowsky, Margot Ringard Oldra
A partir de 8 años
Precio de la entrada individual: 3?
En 2075, una niña de 10 años llamada Iris ve caer del cielo a un misterioso niño vestido con un traje arco iris. Es Arco. Viene de un futuro lejano e idílico en el que es posible viajar en el tiempo. Iris le acoge y hace todo lo posible por ayudarle a volver a casa.
Para más información: cinema@ville-lourdes.fr
