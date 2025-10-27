Ciné vacances: Demon Slayer kimetsu no yaiba Cinéma Le Palais Lourdes

Ciné vacances: Demon Slayer kimetsu no yaiba Cinéma Le Palais Lourdes lundi 27 octobre 2025.

Ciné vacances: Demon Slayer kimetsu no yaiba

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 15:00:00

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-10-27

Film de Haruo Sotozaki

2h 36min | Action, Animation, Famille

Avec Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono

Tarif unique: 3€

Interdit 12 ans

Tanjirô Kamado a rejoint une organisation dédiée à la chasse aux démons, les pourfendeurs de démons, après que sa jeune sœur Nezuko ait été transformée en démon. Devenant de plus en plus fort et proche des autres membres de l’armée, Tanjirô affronte de nombreux démons en compagnie de ses camarades, Zen’itsu Agatsuma et Inosuke Hashibira. Ses aventures l’ont amené à se battre aux côtés des combattants les plus hauts placés de l’armée des pourfendeurs de démons, les piliers, tels que le pilier de la flamme, Kyôjurô Rengoku, dans le train de l’infini, le pilier du son, Tengen Uzui, dans le quartier des plaisirs, ainsi que le pilier de la brume, Muichirô Tokitô, et le pilier de l’amour, Mitsuri Kanroji, dans le village des forgerons. Alors que l’armée des pourfendeurs de démons et les piliers s’exerçaient lors d’une session d’entraînement en prévision du futur affrontement contre les démons, Muzan Kibutsuji fait son apparition au manoir Ubuyashiki. Le responsable de l’armée étant en danger, Tanjirô et les piliers se ruent vers le quartier général, mais tombent dans le piège tendu par Muzan Kibutsuji et se retrouvent coincés dans les profondeurs d’un espace mystérieux. Tanjirô et le reste de l’armée des pourfendeurs de démons sont téléportés dans le bastion des démons la Forteresse infinie. C’est là que s’embrasera l’ultime combat entre l’armée des pourfendeurs de démons et les forces démoniaques.

Renseignements à cinema@ville-lourdes.fr

.

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Haruo Sotozaki

2h 36min | Action, Animation, Family

Starring Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono

Single ticket price: 3?

Forbidden 12 years

Tanjirô Kamado joined a demon-hunting organization, the Demon Slayers, after his young sister Nezuko was turned into a demon. Growing stronger and closer to the other members of the army, Tanjirô confronts numerous demons in the company of his comrades, Zen?itsu Agatsuma and Inosuke Hashibira. His adventures have led him to fight alongside the highest-ranking fighters in the demon-slaying army, the pillars, such as the pillar of flame, Kyôjurô Rengoku, in the infinity train, the pillar of sound, Tengen Uzui, in the pleasure district, and the pillar of mist, Muichirô Tokitô, and the pillar of love, Mitsuri Kanroji, in the blacksmith’s village. While the demon-slaying army and the pillars were practicing for their upcoming battle against the demons, Muzan Kibutsuji appeared at Ubuyashiki Manor. With the head of the army in danger, Tanjirô and the pillars rush to the headquarters, but fall into Muzan Kibutsuji’s trap and find themselves trapped in the depths of a mysterious space. Tanjirô and the rest of the demon-slaying army are teleported to the demons’ stronghold: Infinite Fortress. It is here that the final battle between the army of Demon Slayers and the forces of evil will be waged.

For further information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Film von Haruo Sotozaki

2h 36min | Action, Animation, Familie

Mit Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono

Einzelpreis: 3?

Nicht für Kinder unter 12 Jahren

Tanjirô Kamado hat sich einer Organisation angeschlossen, die sich der Dämonenjagd verschrieben hat, nachdem seine jüngere Schwester Nezuko in einen Dämon verwandelt wurde. Tanjirô wurde immer stärker und stand den anderen Mitgliedern der Armee immer näher. Zusammen mit seinen Kameraden Zen?itsu Agatsuma und Inosuke Hashibira kämpfte er gegen zahlreiche Dämonen. Seine Abenteuer führen ihn an die Seite der ranghöchsten Kämpfer der Armee der Dämonenzerstörer, den Säulen, wie der Säule der Flamme, Kyôjurô Rengoku, im Zug der Unendlichkeit, der Säule des Klangs, Tengen Uzui, im Vergnügungsviertel sowie der Säule des Nebels, Muichirô Tokitô, und der Säule der Liebe, Mitsuri Kanroji, im Dorf der Schmiede. Während die Armee der Dämonenbrecher und die Säulen bei einer Trainingseinheit für den bevorstehenden Kampf gegen die Dämonen übten, tauchte Muzan Kibutsuji im Ubuyashiki-Anwesen auf. Da der Leiter der Armee in Gefahr ist, eilen Tanjirô und die Säulen zum Hauptquartier, tappen aber in die von Muzan Kibutsuji aufgestellte Falle und sitzen in den Tiefen eines geheimnisvollen Raumes fest. Tanjirô und der Rest der Armee der Dämonenvertilger werden in die Hochburg der Dämonen teleportiert: die Unendliche Festung. Dort entbrennt der letzte Kampf zwischen der Armee der Dämonenzertreter und den dämonischen Mächten.

Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Film di Haruo Sotozaki

2h 36min | Azione, Animazione, Famiglia

Interpreti: Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono

Prezzo del biglietto singolo: 3?

Vietato ai minori di 12 anni

Tanjirô Kamado si unisce a un’organizzazione dedicata alla caccia ai demoni, i Demon Slayers, dopo che la sua giovane sorella Nezuko è stata trasformata in un demone. Diventando sempre più forte e vicino agli altri membri dell’esercito, Tanjirô combatte molti demoni in compagnia dei suoi compagni, Zen?itsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Le sue avventure lo portano a combattere al fianco dei combattenti di più alto rango dell’esercito di uccisione dei demoni, i pilastri, come il pilastro della fiamma, Kyôjurô Rengoku, nel treno dell’infinito, il pilastro del suono, Tengen Uzui, nel distretto del piacere, e il pilastro della nebbia, Muichirô Tokitô, e il pilastro dell’amore, Mitsuri Kanroji, nel villaggio del fabbro. Mentre l’esercito degli uccisori di demoni e i pilastri si esercitavano durante una sessione di allenamento in preparazione del futuro scontro con i demoni, Muzan Kibutsuji apparve a Ubuyashiki Manor. Con il capo dell’esercito in pericolo, Tanjirô e i pilastri si precipitano al quartier generale, ma cadono nella trappola di Muzan Kibutsuji e si ritrovano intrappolati nelle profondità di uno spazio misterioso. Tanjirô e il resto dell’esercito dei demoni vengono teletrasportati nella roccaforte dei demoni: la Fortezza Infinita. È qui che si svolgerà la battaglia finale tra l’esercito degli uccisori di demoni e le forze del male.

Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Película de Haruo Sotozaki

2h 36min | Acción, Animación, Familia

Protagonizada por Natsuki Hanae, Akari Kito, Hiro Shimono

Precio de la entrada individual: 3?

Prohibida a menores de 12 años

Tanjirô Kamado se unió a una organización dedicada a la caza de demonios, los Demon Slayers, después de que su joven hermana Nezuko fuera convertida en demonio. Cada vez más fuerte y cercano a los demás miembros del ejército, Tanjirô lucha contra muchos demonios en compañía de sus camaradas, Zen?itsu Agatsuma e Inosuke Hashibira. Sus aventuras le han llevado a luchar junto a los luchadores de más alto rango del ejército de matademonios, los pilares, como el pilar de la llama, Kyôjurô Rengoku, en el tren del infinito, el pilar del sonido, Tengen Uzui, en el distrito del placer, y el pilar de la niebla, Muichirô Tokitô, y el pilar del amor, Mitsuri Kanroji, en la aldea del herrero. Mientras el ejército de cazadores de demonios y los pilares practicaban durante una sesión de entrenamiento para preparar su futuro enfrentamiento con los demonios, Muzan Kibutsuji apareció en la mansión Ubuyashiki. Con el jefe del ejército en peligro, Tanjirô y los pilares corren hacia el cuartel general, pero caen en la trampa de Muzan Kibutsuji y se encuentran atrapados en las profundidades de un espacio misterioso. Tanjirô y el resto del ejército de asesinos de demonios son teletransportados a la fortaleza de los demonios: la Fortaleza Infinita. Es aquí donde se librará la batalla final entre el ejército de cazadores de demonios y las fuerzas del mal.

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

L’événement Ciné vacances: Demon Slayer kimetsu no yaiba Lourdes a été mis à jour le 2025-10-15 par OT de Lourdes|CDT65