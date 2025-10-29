Ciné-vacances Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Ciné-vacances Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau Espace du Bocage La Haye-Pesnel mercredi 29 octobre 2025.

Ciné-vacances Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

2025-10-29

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

Une pure merveille !

Gratuit A partir de 8 ans Entrée libre .

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

English : Ciné-vacances Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

