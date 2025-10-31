Ciné vacances: gabby et la maison magique Cinéma Le Palais Lourdes

Ciné vacances: gabby et la maison magique

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes

31 octobre 2025 15:00:00

2025-10-31

Film de Ryan Crego | Par Ryan Crego, Melanie Wilson LaBracio

Avec Laila Lockhart Kraner, Lior Chabbat, Kristen Wiig

1h 38min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

> Tarif unique 3,00 €

Dès 3 ans

Synopsis:

Gabby part pour une virée en voiture avec sa grand-mère Gigi vers la ville imaginaire de Chat Francisco. Mais lorsque sa précieuse maison de poupée tombe entre les mains de Véra, une femme excentrique dangereusement obsédée par les chats, Gabby va partir à l’aventure, cette fois dans le monde réel, afin de récupérer ses Gabby Chats et sauver leur maison avant qu’il ne soit trop tard.

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie cinema@ville-lourdes.fr

English :

Film by Ryan Crego | By Ryan Crego, Melanie Wilson LaBracio

Starring Laila Lockhart Kraner, Lior Chabbat, Kristen Wiig

1h 38min | Animation, Adventure, Comedy, Family

> Price: 3.00 ?

From 3 years

Synopsis:

Gabby goes on a road trip with her grandmother Gigi to the imaginary town of Chat Francisco. But when her precious dollhouse falls into the hands of Velma, an eccentric woman dangerously obsessed with cats, Gabby sets off on an adventure, this time in the real world, to reclaim her Gabby Chats and save their home before it’s too late.

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

Film von Ryan Crego | Von Ryan Crego, Melanie Wilson LaBracio

Mit Laila Lockhart Kraner, Lior Chabbat, Kristen Wiig

1h 38min | Animation, Abenteuer, Komödie, Familie

> Einheitspreis: 3,00 ?

Ab 3 Jahren

Synopsis:

Gabby macht mit ihrer Großmutter Gigi eine Autofahrt in die imaginäre Stadt Chat Francisco. Doch als ihr kostbares Puppenhaus in die Hände von Vera fällt, einer exzentrischen Frau mit einer gefährlichen Katzenbesessenheit, begibt sich Gabby auf ein Abenteuer, diesmal in der realen Welt, um ihre Gabby Chats zurückzuholen und ihr Haus zu retten, bevor es zu spät ist.

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

Film di Ryan Crego | Di Ryan Crego, Melanie Wilson LaBracio

Con Laila Lockhart Kraner, Lior Chabbat, Kristen Wiig

1h 38min | Animazione, Avventura, Commedia, Famiglia

> Prezzo del biglietto singolo: € 3,00

Da 3 anni

Sinossi:

Gabby parte per un viaggio in macchina con la nonna Gigi verso la città immaginaria di Chat Francisco. Ma quando la sua preziosa casa delle bambole cade nelle mani di Velma, una donna eccentrica pericolosamente ossessionata dai gatti, Gabby parte per un’avventura, questa volta nel mondo reale, per recuperare i suoi Gabby Cats e salvare la loro casa prima che sia troppo tardi.

Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

Película de Ryan Crego | Por Ryan Crego, Melanie Wilson LaBracio

Con Laila Lockhart Kraner, Lior Chabbat, Kristen Wiig

1h 38min | Animación, Aventura, Comedia, Familia

> Precio de la entrada individual: 3,00

A partir de 3 años

Sinopsis:

Gabby se va de viaje por carretera con su abuela Gigi a la ciudad imaginaria de Chat Francisco. Pero cuando la casa de sus preciosas muñecas cae en manos de Velma, una excéntrica mujer peligrosamente obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura, esta vez en el mundo real, para recuperar a sus Gabby Cats y salvar su hogar antes de que sea demasiado tarde.

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

