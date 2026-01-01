Ciné vacances Joué-lès-Tours
Ciné vacances Joué-lès-Tours vendredi 2 janvier 2026.
Ciné vacances
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Début : Vendredi 2026-01-02 16:00:00
fin : 2026-01-02 17:30:00
2026-01-02
Pour se remettre des fêtes de fin d’année, nous vous proposons une douce et féérique sélection de courts-métrages.
Dès 4 ans.
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
English :
To recover from the festive season, we’ve put together a sweet and magical selection of short films.
Ages 4 and up.
