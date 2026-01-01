Ciné vacances

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-02 16:00:00

fin : 2026-01-02 17:30:00

Date(s) :

2026-01-02

Pour se remettre des fêtes de fin d’année, nous vous proposons une douce et féérique sélection de courts-métrages.

Dès 4 ans.

Pour se remettre des fêtes de fin d’année, nous vous proposons une douce et féérique sélection de courts-métrages.

Dès 4 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To recover from the festive season, we’ve put together a sweet and magical selection of short films.

Ages 4 and up.

L’événement Ciné vacances Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37