Ciné vacances : La Pat’patrouille Mission Dino Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize

samedi 24 octobre 2026 · Place de la Liberté · Coulonges-sur-l'Autize

Informations pratiques

Coulonges-sur-l’Autize

Ciné vacances : La Pat’patrouille Mission Dino

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – 6.5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 17:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Séance cinéma organisée par le comité des fêtes de Coulonges-sur-l’Autize avec le CRPC.

Ouverture de la billetterie 30 min avant. Séance à 17h. .

Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Ciné vacances : La Pat’patrouille Mission Dino

L’événement Ciné vacances : La Pat’patrouille Mission Dino Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Val de Gâtine