Ciné vacances Léo La fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Joué-lès-Tours

Entre machines volantes, découvertes et amitié, ce film d’animation émerveille petits et grands et célèbre la curiosité sans limite du grand inventeur.

Partez à la découverte du génie de Léonard de Vinci dans une aventure pleine d’humour, de poésie et d’inventions !

Réalisé en stop motion, ce film des réalisateurs Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjona a été présenté en compétition officielle au festival international du film d’animation d’Annecy 2023.

À partir de 6 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

Between flying machines, discoveries and friendship, this animated film amazes young and old alike and celebrates the boundless curiosity of the great inventor.

