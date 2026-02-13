Ciné vacances, Médiathèque de Thouars, Talence

Ciné vacances Mardi 14 avril, 15h30 Médiathèque de Thouars Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-14T15:30:00+02:00 – 2026-04-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-14T15:30:00+02:00 – 2026-04-14T16:30:00+02:00

Pendant les vacances, venez découvrir un film surprise en famille ! Rires, émotions et partage : tous les ingrédients du cinéma sont là.

Laissez-vous porter

Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr

Projection d’un film pendant les vacances films

Mairie de Talence