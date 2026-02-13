Ciné vacances, Médiathèque de Thouars, Talence
Ciné vacances, Médiathèque de Thouars, Talence mardi 14 avril 2026.
Ciné vacances Mardi 14 avril, 15h30 Médiathèque de Thouars Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-14T15:30:00+02:00 – 2026-04-14T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-14T15:30:00+02:00 – 2026-04-14T16:30:00+02:00
Pendant les vacances, venez découvrir un film surprise en famille ! Rires, émotions et partage : tous les ingrédients du cinéma sont là.
Laissez-vous porter
Médiathèque de Thouars Le Dôme – 221 avenue de Thouars 33 400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 64 21 https://mediatheques.talence.fr
Projection d’un film pendant les vacances films
Mairie de Talence