Ciné vacances Nina et le secret du hérisson Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Ciné vacances Nina et le secret du hérisson

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Nina aime écouter les histoires que lui raconte son père pour s’endormir, celles d’un hérisson qui découvre le monde. Un soir, son père, préoccupé par son travail, ne vient pas lui conter une nouvelle aventure. Heureusement, son meilleur ami Mehdi est là pour l’aider à trouver une solution et si le trésor caché dans la vieille usine pouvait résoudre tous leurs problèmes ? Commence alors une grande aventure où il faut échapper à la vieille voisine et à son chat Touffu, déjouer les pièges du gardien et embobiner son gros chien. Sans compter le petit hérisson qui mène l’enquête à leurs côtés !

A partir de 7 ans .

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel 50320 Manche Normandie +33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

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L’événement Ciné vacances Nina et le secret du hérisson La Haye-Pesnel a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Granville Terre et Mer