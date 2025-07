Ciné-vacances Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Ciné-vacances Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson mercredi 23 juillet 2025.

Ciné-vacances

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Mercredi 2025-07-23 14:00:00

2025-07-23 15:30:00

2025-07-23

Un moment détente à vivre ensemble, en famille ou entre amis.

Pour les vacances, la médiathèque Yvon Tondon vous propose un film surprise à voir en famille, à partir de 7 ans !

Sur inscription en appelant la Médiathèque de Pont-à-Mousson.Tout public

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

A relaxing moment to enjoy together, with family or friends.

For the vacations, the Yvon Tondon multimedia library is offering a surprise film for families aged 7 and over!

To register, call the Médiathèque de Pont-à-Mousson.

German :

Ein entspannender Moment, den Sie gemeinsam mit der Familie oder mit Freunden erleben können.

Für die Ferien bietet Ihnen die Mediathek Yvon Tondon einen Überraschungsfilm für die ganze Familie an, ab 7 Jahren!

Nach Anmeldung in der Mediathek von Pont-à-Mousson.

Italiano :

Un momento di relax da vivere insieme, in famiglia o con gli amici.

Per le feste, la biblioteca multimediale Yvon Tondon propone un film a sorpresa per tutta la famiglia, a partire dai 7 anni!

Per iscriversi, chiamare la biblioteca multimediale di Pont-à-Mousson.

Espanol :

Un momento relajante para disfrutar juntos, en familia o con amigos.

Con motivo de las fiestas, la mediateca Yvon Tondon propone una película sorpresa para toda la familia, a partir de 7 años

Para inscribirse, llame a la mediateca de Pont-à-Mousson.

