Ciné-vacances Spécial films de noël Rue des Carmes Pont-l’Abbé

Début : 2025-12-23 16:00:00
fin : 2026-01-02
2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-30 2026-01-02 2026-01-03
La médiathèque vous propose des films d’animation sur le thème de Noël, les mardis, jeudis et vendredis des vacances scolaires à 16h.
Rendez-vous les 23-26-27-30 décembre et les 2-3 janvier à 16h.
Gratuit Tout public à partir de 4 ans.
Organisé par la médiathèque .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
