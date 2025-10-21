Ciné vacances: super grand prix Cinéma Le Palais Lourdes

Ciné vacances: super grand prix Cinéma Le Palais Lourdes mardi 21 octobre 2025.

Ciné vacances: super grand prix

Cinéma Le Palais 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-21 15:00:00

2025-10-21

1h 38min | Animation, Aventure, Famille

De Waldemar Fast | Par Kirstie Falkous, Jeffrey Hylton

Avec Séverine Cayron, Gemma Arterton, Donald Reignoux

Tout public à partir de 6 ans

Tarif unique: 3€

Synopsis

Edda rêve de devenir championne de courses automobiles. À l’approche du Super Grand Prix, elle saisit l’occasion de rencontrer son idole Ed, un pilote de légende. C’est alors qu’elle décide de prendre son destin en main et de réaliser l’impossible prendre le départ et gagner la plus grande course de sa vie !

Renseignements à: cinema@ville-lourdes.fr

English :

1h 38min | Animation, Adventure, Family

From Waldemar Fast | By Kirstie Falkous, Jeffrey Hylton

With Séverine Cayron, Gemma Arterton, Donald Reignoux

Ages 6 and up

Price: 3?

Synopsis

Edda dreams of becoming a racing champion. As the Super Grand Prix approaches, she seizes the opportunity to meet her idol Ed, a legendary driver. That’s when she decides to take her destiny into her own hands and do the impossible: take the start and win the biggest race of her life!

For more information: cinema@ville-lourdes.fr

German :

1h 38min | Animation, Abenteuer, Familie

Von Waldemar Fast | Von Kirstie Falkous, Jeffrey Hylton

Mit Séverine Cayron, Gemma Arterton, Donald Reignoux

Für alle ab 6 Jahren

Einheitspreis: 3?

Synopsis

Edda träumt davon, Rennfahrerin zu werden. Als der Super Grand Prix bevorsteht, nutzt sie die Gelegenheit, ihr Idol Ed, einen legendären Rennfahrer, zu treffen. Sie beschließt, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und das Unmögliche möglich zu machen: Sie geht an den Start und gewinnt das größte Rennen ihres Lebens!

Weitere Informationen unter: cinema@ville-lourdes.fr

Italiano :

1h 38min | Animazione, Avventura, Famiglia

Di Waldemar Fast | Di Kirstie Falkous, Jeffrey Hylton

Con Séverine Cayron, Gemma Arterton, Donald Reignoux

Tutti i bambini dai 6 anni in su

Prezzo del biglietto singolo: 3?

Sinossi

Edda sogna di diventare una campionessa di corse automobilistiche. Quando il Super Grand Prix si avvicina, coglie l’opportunità di incontrare il suo idolo Ed, un pilota leggendario. È allora che decide di prendere in mano il suo destino e di fare l’impossibile: prendere il via e vincere la gara più bella della sua vita!

Per maggiori informazioni: cinema@ville-lourdes.fr

Espanol :

1h 38min | Animación, Aventura, Familia

De Waldemar Fast | De Kirstie Falkous, Jeffrey Hylton

Con Séverine Cayron, Gemma Arterton, Donald Reignoux

A partir de 6 años

Precio de la entrada individual: 3?

Sinopsis

Edda sueña con convertirse en campeona de automovilismo. Cuando se acerca el Super Grand Prix, aprovecha la oportunidad de conocer a su ídolo Ed, un piloto legendario. Es entonces cuando decide tomar las riendas de su destino y hacer lo imposible: ¡tomar la salida y ganar la carrera más importante de su vida!

Para más información: cinema@ville-lourdes.fr

